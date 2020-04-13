Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о проблемах с выдачей цифровых пропусков для перемещения по городу

Они станут обязательными с 15 апреля и на первом этапе будут предназначены только для поездок на транспорте.

Система выдачи цифровых пропусков будет отлажена за два дня, но при необходимости этот срок продлят, рассказал Сергей Собянин на совещании с президентом. По словам столичного мэра, которые приводит агентство «Интерфакс», работа осложняется DdoS-атаками и активностью ботов. Пока предполагается, что новый режим начнет работать со среды – получить пропуск, к примеру, для поездки на работу, можно будет через специальный сайт, а также с помощью смс или колл-центра. Собянин подчеркнул, что речь идет об объединенной системе пропусков для Москвы и Московской области.

Рост числа зараженных коронавирусом, который произошел в последние дни, мэр столицы связал с улучшением качества тест-систем, которые дают меньше брака. Собянин также поручил удвоить количество коек для лечения заболевших – их число составит около 30 тысяч. Градоначальник добавил, что речь идет скорее о мерах для подстраховки на случай всплеска количества зараженных.

По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в столице превысило 11 тысяч человек.