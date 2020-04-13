Рамзан Кадыров обвинил «Новую газету» в античеченской травле

Глава Чечни назвал журналистов издания пособниками иностранной агентуры. Кадыров в своем инстаграме утверждает, что деятельности газеты потворствует ФСБ. Что именно стало поводом для нападок, неизвестно. Реакции издания пока не было.
2020-04-13T19:00:00+03:00
2020-04-13T19:02:10+03:00
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19:00, 13 апреля 2020
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