Главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова вызвали в Роскомнадзор, несмотря на карантин

Претензии ведомства связаны с новостью, в которой отсутствовало упоминание, что «Артподготовка»* — экстремистская организация, запрещенная в России. Как сообщается на сайте издания, Смирнов вызван на составление протокола 16 апреля , он пообещал прийти и вести прямой эфир в «инстаграме».

«Из-за такого формального нарушения Роскомнадзор считает нужным и важным во время карантина и режима самоизоляции вызвать меня и очно составить протокол прямо в их здании», — сказал Сергей Смирнов «Эху Москвы». Он добавил, что должен явиться в ведомство 16 апреля в 16.00.

* — экстремистская организация, запрещенная в России