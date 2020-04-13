В Армении режим чрезвычайного положения продлят на месяц, до 14 мая

Такое решение одобрил сегодня парламент страны. Как передает «Интерфакс», сохраняется ограничение на передвижение граждан, частное имущество может быть использовано властями для обеспечения режима ЧП. В стране из-за пандемии коронавируса закрыты все торговые центры и предприятия сферы услуг, кроме продуктовых магазинов и аптек. Общественный транспорт не работает. Выезд граждан Армении из республики и въезд всех иностранцев запрещен.
2020-04-13T18:31:00+03:00
2020-04-13T18:31:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 13 апреля 2020
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