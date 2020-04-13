Сергей Собянин связал рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве с улучшением качества тестов

На совещании у президента он сказал, что стали лучше и сами тест-системы, и специалисты, которые занимаются тестированием, стали делать более эффективные выводы, передает Интерфакс. Собянин добавил, что система спецпропусков Москвы и Подмосковья будет объединенной. По его словам, сегодня были выданы 900 тысяч цифровых пропусков. Собянин отметил, что сайт моs.ru подвергся беспрецедентной хакерской атаке и не исключил, что работа по выдаче пропусков будет продлена. Цифровые пропуски будут обязательны для поездок на личном и общественном транспорте со среды.