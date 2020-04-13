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18:27, 13 апреля 2020

Бывшая сотрудница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

В штабе политика назвали заявление женщины неправдой.

ПЛЕНКА
Предвыборный штаб бывшего вице-президента США Джо Байдена отверг обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинула против него бывшая сотрудница Тара Рид.

С конца марта Рид дала несколько интервью, в которых заявляла, что Джо Байден домогался ее в 1993-м году, когда она работала помощницей в его офисе в Сенате. 9 апреля Тара Рид подала в полицию заявление о том, что стала жертвой посягательств на половую неприкосновенность. В частности, Рид утверждала, что ее руководитель попросил отнести Байдену спортивную сумку. Когда она это сделала, политик прижал ее к стене в подвале здания на Капитолийском Холме в Вашингтоне, проник в нее пальцами и попытался поцеловать. Женщина заявила, что рассказала об инциденте своим коллегам. Однако, люди, работавшие в офисе Байдена в то же время, что и Рид, отметили, что не припоминают такого эпизода.

Тара Рид была одной из восьми женщин, которые в прошлом году обвинили Джо Байдена в неуместных прикосновениях и поцелуях. Однако о сексуальных домогательствах тогда речи не было.

77-летний Джо Байден – единственный претендент на пост Президента США от Демократической партии. Официально его кандидатуру планируют выдвинуть в августе.



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