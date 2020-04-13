В Мосгорсуде сегодня начались слушания по делу обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана

Судебное заседание было закрытым – и не только из-за того, что материалы имеют гриф совершенно секретно. В здание не пустили даже посла США в России Джона Салливана. В Мосгорсуде это объяснили особым режимом, введенным из-за коронавируса. Глава американской дипмиссии же выразил уверенность в том, что дело Пола Уилана является проблемой в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Также, по мнению Салливана, процесс из-за своей закрытости противоречит базовому праву, которое он охарактеризовал как открытое разбирательство с судом присяжных.

На самом заседании, тем временем, Уилану зачитали обвинительное заключение. По версии следствия, которую приводила защита, гражданин США, а также Великобритании, Канады и Ирландии в конце декабря 2018 года получил флешку, на которой содержались секретные данные ФСБ. С этим носителем Уилана задержали в столичной гостинице «Метрополь». Сам подсудимый свою вину не признает и называет дело против себя провокацией. По его версии, он не знал, что на флешке содержатся данные сотрудников спецслужб и был уверен, что там были фотографии достопримечательностей, которые сам же Уилан и сделал.

Защита американца после прочтения обвинительного заключения попросила перенести заседание до тех пор, пока ситуация с пандемией коронавируса в Москве не улучшится, рассказал адвокат Владимир Жеребенков. По его словам, Уилан также запросил к себе в СИЗО американского врача из посольства США из-за жалоб на здоровье. Следующее заседание в результате состоится в Мосгорсуде 20 апреля – тогда же судьи вынесут и решение по ходатайству подсудимого. Помимо этого, по данным защиты, на заседании начнут допрашивать свидетелей обвинения.

Уилану по обвинению в шпионаже грозит до 20 лет заключения.