Фигурант «московского дела» Никита Чирцов вышел на свободу

Он был осужден в декабре по обвинениям в применении насилия к представителю власти в ходе митинга 27 июля в Москве.

С года до 11 месяцев в колонии общего режима уменьшил сегодня Мосгорсуд срок лишения свободы Никите Чирцову. С учетом времени, которое он провел в СИЗО, молодой человек к этому моменту отбыл наказание – суд постановил освободить его. Сейчас Чирцов находится в следственном изоляторе в Курске, туда сегодня должны отправить документы из суда. В постановлении также сказано о том, что из приговора должно быть убрано указание на причинение потерпевшему физической боли. Речь идет о сержанте полиции, которого, как утверждало следствие, 22-летний Чирцов толкнул на митинге 27 июля, причинив тому боль. Сам полицейский в суде говорил, что «как таковой боли не было», он лишь попятился чуть назад. По его мнению, лишение свободы не соответствует тяжести деяния. Он был готов к примирению сторон.

Сам Чирцов подчеркивал, что не хотел причинять никому физическую боль, он раскаивается и приносит извинения. Прокурор потребовал приговорить его к 3,5 годам колонии. В итоге в декабре молодого человека осудили на год лишения свободы по статье о применении насилия к представителю власти.

Участники летних протестов в столице выступали в поддержку независимых кандидатов, получившим отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму. После акций были заведены уголовные дела, фигурантами которых стали около 30 человек