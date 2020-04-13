В колонию в Иркутской области, где произошел бунт, запретили пускать адвокатов

Между тем, российские правозащитники планируют обратиться в ООН в связи с недавними событиями.

Адвокатам отказывают в посещении исправительной колонии №15 в Ангарске под предлогом карантина по коронавирусу. Родственникам заключенных также не дают никакой информации о местонахождении и состоянии здоровья их близких. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал правозащитник Павел Глущенко. По его словам, управление ФСИН по Иркутской области организовало горячую линию, но на звонки там не отвечают.

Между тем, фонд «Русь Сидящая» намерен сообщить о бунте в колонии двум специальным докладчикам ООН, которые занимаются вопросами внесудебных казней и пыток. По словам главы юридического департамента фонда Алексея Федярова, бунт, возможно, имел бы не такие масштабы, если бы не действия сотрудников ФСИН.

Бунт в колонии в Иркутской области начался с того, что заключенные порезали себе вены в знак протеста против действий администрации. Затем они подожгли несколько рабочих построек, после чего на территорию исправительного учреждения был введен спецназ ФСИН, подавивший сопротивление. По разным данным, погибли один или два заключенных. Также правозащитники сообщают о сотнях пострадавших.

Также в колонию не могут попасть члены Общественной наблюдательной комиссии. Представители ФСИН пообещали провести встречи с правозащитниками, но затем мероприятие было отменено.