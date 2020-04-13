Власти Москвы не исключают возможности продления выдачи цифровых пропусков, необходимых для передвижения по городу и области на личных автомобилях и общественном транспорте.

Мэр Сергей Собянин сообщил, что работа идет непросто, на сайт Мос.ру совершаются беспрецедентные дидос-атаки.

Уже выдано более 900 тысяч цифровых пропусков. Некоторые подробности в эфире «Эха» рассказал глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников призывает москвичей не пытаться получить пропуск из любопытства.



Наличие пропуска у водителей и пассажиров автотранспорта на въездах в Москву и на территории столицы будут проверять сотрудники ГИБДД. Право составлять протоколы о нарушении режима повышенной готовности появится и у сотрудников Росгвардии.

Проверить пропуск и составить протокол в случае его отсутствия на улице или в метро может полицейский, на дорогах – сотрудник ГИБДД, в электричках – сотрудник транспортной полиции. На всех основных въездах в Москву машины будут пропускать по ограниченному числу полос. ГИБДД начнет проверять пропуска на въездах в Москву в среду. Об этом в эфире «Первого канала» сказал замначальника 6-го отдела управления охраны общественного порядка московского полицейского главка Борис Бандура.

Следить за наличием электронного пропуска у граждан в общественном транспорте смогут сотрудники МЧС, работники административно-технической инспекции и кондукторы. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. По его словам, контролеров в городском транспорте «тоже никто не отменял». Что касается автомобильного движения, машины которые будут передвигаться по Москве без цифровых пропусков, подлежать обязательной эвакуации, если у водителя нет диагноза COVID-19, не будут. При отсутствии пропуска, водителя попросят вернуться к месту проживания. На тех, кто нарушит пропускной режим несколько раз и это будет точно зафиксировано, могут составить протокол о неповиновении полиции. Чтобы не возникло сложностей с проверяющими, в мэрии настаивают: при подаче заявки на пропуск для поездки на личном автомобиле нужно указать его госномер, а для поездок в общественном транспорте – номер карты «Тройка» или «Стрелка». Помимо адреса проживания при разовых поездках вместе с целью поездки необходимо указывать и адрес назначения. При возможности избежать поездки, в госавтоинспекции призвали автовладельцев воздержаться от пользования личным автотранспортом.

Столичная полиция уже предупредила о возможных затруднениях в движении на въездах в столицу. В случае остановки автомобиля рекомендовано не выходить него, строго выполнять требования сотрудника ГИБДД и сохранять безопасную дистанцию.

Интернет-издание База утверждает, что московские полицейские жалуются на новую «палочную систему» по нарушителям изоляции. Например, участковые ежедневно должны выписывать минимум два протокола, а сотрудники Второго оперативного полка — штрафовать минимум 15 человек.

Сотрудники правоохранительных органов действительно рассказывают о подобных просьбах начальства, — сообщил «Эху» председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

Официальных комментариев со стороны руководства правоохранительных органов пока не поступало.



Меры, которые принимает московское правительство, вполне оправданы, если сравнивать с другими странами, — такое мнение в эфире «Эха» высказал главный редактор Независимой газеты Константин Ремчуков.

По мнению Ремчукова, еще неделю назад было понятно, что меры властей адекватны ситуации.

Региональные власти должны ориентироваться на те ограничительные меры, которые вводит Москва, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин предупредил, что невыполнение в срок мер против COVID-19 будет расцениваться как преступная халатность.