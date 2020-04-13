Президент Белоруссии заявил, что в стране от коронавируса никто не умер

Александр Лукашенко утверждает, что больные с коронавирусом скончались не от него, а от букета хронических заболеваний. Глава государства подчеркнул, что в Белоруссии нет резкого роста числа заразившихся, несмотря на то, что, по его словам, власти не стали ничего запрещать, передает ТАСС. По последним данным, в Белоруссии провели 64 тысячи тестов на коронавирус. Почти у 3 тысяч человек они оказались положительными. 29 человек скончались.
2020-04-13T17:31:00+03:00
2020-04-13T17:36:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 13 апреля 2020
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