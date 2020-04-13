Ситуация с коронавирусом в Росси пока ухудшается, — это констатирует Владимир Путин

В то же время, по словам президента, России пока удается действовать на упреждение ситуации.

Напомним, — согласно последним данным, в России более 18 тысяч инфицированных коронавирусом. За сутки выявлено более двух с половиной тысяч новых случаев.

В Москве за минувшие сутки выявлено более 1300 новых случаев коронавируса. Всего инфицировано в столице более 11 с половиной тысяч.

Мэр Сергей Собянин открыл еще одну больницу для тех, у кого нашли ковид-19. По словам градоначальника, в этой клинике будут оказывать помощь тем, у кого есть сопутствующие заболевания.

На сегодняшний день в столице работают 29 больниц, где лечат зараженных коронавирусом.

Ежедневно количество инфицированных в России увеличивается в среднем на 17-18%. ОБ этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам это означает. Что резкого прироста заболевших, скорее всего, не будет

Голикова добавила, что на этой неделе может начаться тестирование на определение иммунитета к коронавирусу у граждан.