Российские издатели просят добавить книжную продукцию в перечень товаров первой необходимости, а также включить индустрию в список отраслей для оказания первоочередной помощи.

Как сказал «Эху» генеральный директор издательства ЭКСМО Евгений Копьев, многие магазины могут разориться.

«В письме не только просьба о включении книг в товары первой необходимости, но и просьба включить отрасль в список наиболее пострадавших. У нас закрыты сейчас де факто все книжные магазины, а оффлайн – это 70 процентов продаж. Я знаю, что уже часть сетей, в частности «Республика», сокращают свою сеть и закрывают магазины, и понятно, что это будет и дальше продолжаться. Отрасль находится под серьезной угрозой, 70 процентов падения по апрелю. И, к сожалению, ни интернет-продажи, ни электронные книги это не компенсируют», — сказал он.

«Я считаю, что сейчас необходимо показывать проблемы отрасли. Мало того, мы что платим НДС, так у нас большая доля затрат на персонал и авторские права, и со всего этого платим взносы в соцстрах, платим очень большие налоги. Ущерб для отрасли и в этом году, и в следующем приведет к тому, что государство может не досчитаться достаточно большого объема налогов», — заключил он.

Российские издатели составили открытое письмо российскому правительству с просьбой включить книги в список товаров первой необходимости. В тексте говорится, что только за март книжные магазины потеряли порядка 60 процентов объемов продаж, а ситуация с их закрытием на месяц и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей индустрии. Письмо подписали топ-менеджеры издательств и известные писатели.

Копьев добавил, что в результате закрытия книжных магазинов серьезные потери понесет и государство.