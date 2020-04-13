С сайта газеты «Ведомости» дважды сняли колонку с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина

Соответствующие решения принял исполняющий обязанности главного редактора Андрей Шмаров, назначенный на эту должность в прошлом месяце.

Авторская колонка профессора Чикагского университета Константина Сонина под названием «Тяжелое время ответственности» была опубликована на сайте «Ведомостей» накануне поздно вечером, а уже спустя 2 часа вместо нее по ссылке появилась ошибка. Материал удалили по требованию Андрея Шмарова, рассказал изданию The Bell шеф-редактор сайта Максим Товкайло. По его словам, редакция была против. Это решение, уверен он, приведет к массовому уходу подписчиков. Утром колонка, посвященная итогам работы Игоря Сечина во главе «Роснефти», снова была на сайте. Вернул ее зам главного редактора Александр Губский, подчеркнувший в своем Facebook, что не понимает, «что происходит с «Ведомостями». Но провисел текст недолго, на его месте вновь ошибка 404. И как отмечают в редакции, это тоже было решением Шмарова. Причем за недолгое время его работы в газете он уже второй раз вмешивается в публикации о «Роснефти». Первый раз, через неделю после своего назначения, Шмаров без согласования с редакцией поменял заголовок в статье о компании на противоположный по смыслу.

Шмаров занял пост в конце марта, вскоре после того, как было объявлено о скорой продаже издания издателю газеты «Наша Версия» Николаю Зятькову и основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу. Редакция «Ведомостей» была против его назначения.

Удаление колонки о Сечине главный редактор Ведомостей объяснил ее лживостью. Об этом сайту «Открытые медиа» рассказал неназванный сотрудник издания.