Правительство планирует дополнительно поддержать российских медиков. Разрабатывается пакет мер, — сообщил премьер Михаил Мишустин.

На сегодняшний день в России более 18 тысяч инфицированных коронавирусом. За сутки новых случаев выявлено более 2500.