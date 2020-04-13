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18:16, 13 апреля 2020

Правительство планирует дополнительно поддержать российских медиков

Правительство планирует дополнительно поддержать российских медиков. Разрабатывается пакет мер, — сообщил премьер Михаил Мишустин.

На сегодняшний день в России более 18 тысяч инфицированных коронавирусом. За сутки новых случаев выявлено более 2500.



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