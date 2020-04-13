Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса

По этому случаю глава правительства записал обращение к гражданам: «Я покинул больницу после проведенной там недели, в течение которой Национальная служба здравоохранения спасла мне жизнь, без всяких сомнений. Трудно найти слова, чтобы выразить, насколько я им обязан. Причиной того, что в итоге мое тело стало получать достаточно кислорода, стало то, что каждую секунду ночи они наблюдали, думали, заботились и принимали меры, которые были мне нужны».

Джонсон поблагодарил всех, кто соблюдает дистанцию на улице и проявляет терпение, необходимое для борьбы с эпидемией коронавируса.