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07:04, 13 апреля 2020

Причиной очередей из карет «скорой помощи» у московских больниц стала система подготовки мест, говорят в мэрии

Так в эфире «Первого канала» пояснил появившиеся видеозаписи пробок у леченых учреждений глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Он заверил, что всех больных принимают и оказывают им помощь на высоком профессиональном уровне.



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