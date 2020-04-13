Пожарные локализовали возгорание в жилом доме на юго-западе Москвы

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. «В 05:34 объявлена локализация пожара, данных о пострадавших нет», — сказал

собеседник агентства.

В МЧС сообщили, что пожарные столкнулись с затруднениями при подъезде к горящему дому из-за припаркованных во дворе машин. «Проезд спецтехники на дворовую территорию осложнялся из-за хаотично припаркованного автотранспорта жителей», — сказал собеседник агентства.

Сейчас на месте пожара работают шесть подъемных механизмов, тушение пожара ведется с девяти боевых участков. Всего на месте работают 120 пожарных, привлечено 29 единиц техники.

Как передает ТАСС, эвакуированных жильцов размещают в автобусе. Многие из них на момент возникновения пожара спали, пока не была объявлена эвакуация. Всего из дома эвакуированы 120 человек, пятеро спасены.

Пожар начался в квартире на восьмом этаже дома по адресу: Ленинский проспект, 62/1. Огонь перекинулся на чердак, общая площадь пожара составляет 2 000 кв.метров. На данный момент он локализован. Распространению огня способствовали деревянные перекрытия и пустоты.