Пробки из машин «скорой помощи» возникают в столице из-за неравномерного появления коек в больнице, объясняют в мэрии

По словам главы департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, череда ожидающих бывает тогда, когда открывается новая клиника для лечения коронавируса. В эфире «Первого канала» он заверил, что всех больных принимают и оказывают им помощь на высоком профессиональном уровне.

За последние сутки, по словам Хрипуна, количество больных, которых московская «скорая» отвозит в стационар увеличилось до 1300 человек. Неделю назад было в два раза меньше. На днях в социальных сетях и прессе появились видеоролики с километровыми очередями у больниц, в которых стояли кареты «скорой помощи».