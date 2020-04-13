И.о. главного редактора газеты «Ведомости» Андрей Шмаров убрал с сайта заметку с критикой Игоря Сечина

Колонка экономиста Константина Сонина была опубликована поздно вечером в воскресенье. Как пишет интернет-издание The Bell, против такого шага руководителя газеты выступил шеф-редактор сайта Максим Товкайло.

Сам Шмаров ситуацию комментировать не стал. Бумажная версия газеты «Ведомости» не выходит с момента введения в Москве карантинных мер. Шмаров был назначен и.о. главного редактора в конце марта.

После сообщений о скорой продаже издания Демьяном Кудрявцевым и его партнерами издателю газеты «Наша Версия» Николаю Зятькову и основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу.

Спустя неделю сотрудники издания обратили внимание, что новый руководитель без согласования с редакцией поменял заголовок в статье о венесуэльских активах «Роснефти».