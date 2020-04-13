Погода в Москве может ухудшиться со вторника, говорят в центре погоды «Фобос»

В среду и четверг возможен снег. Температура воздуха, как рассказали специалисты центра агентству «Москва», в эти дни не поднимется выше плюс 6-9 градусов.
2020-04-13T06:32:00+03:00
2020-04-13T06:43:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:32, 13 апреля 2020
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Познер: СССР развалил Ельцин, а не Горбачев «Очень многие сожалеют о том, что больше нет Советского Союза, который все-таки был великой державой и был империей. Так же, как империей была Россия и до Советского Союза. И что именно из-за Горбачева она исчезла, развалилась. Хотя на самом деле развалил-то эту страну Ельцин, а не Горбачев, но как-то об этом забывают», — сказал Познер…