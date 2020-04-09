Немерюк: Кладбища будут открыты только для похоронных процессий

Министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк прокомментировал «Эху Москвы» новое распоряжение столичного мэра:

«Сегодня, 09 апреля, мэр Москвы подписал указ о том, что приостанавливается до особого распоряжения посещение кладбищ. Они будут открыты только для похоронных процессий. Могут туда приехать только те люди, которые будут прощаться со своими родственниками. Для всех остальных кладбища будут закрыты. У нас действительно большое количество посещений обычно выпадает на вербное воскресение, на Пасху, Красную горку. И в этой связи было принято решение, что мы кладбища на это время закроем. В Москве всего 36 кладбищ. И нам задавали вопросы жители, в том числе, когда можно будет условно говоря прийти на кладбища в родительскую субботу. К примеру, троицкая родительская суббота в этом году выпадает на 6 июня. Также есть дмитриева суббота, которая приходится на 7 ноября. Поэтому я думаю, что сейчас самое важное — обезопасить и себя, и своих близких от массового скопления. У нас действительно бывает такая ситуация, что могилы очень близко расположены. И желательно, чтобы люди не контактировали. Большое количество из того миллиона человека, которые приходят на кладбища, это люди старшего возраста. И крайне важно их обезопасить, и в этой связи впервые такие беспрецедентные меры были приняты.

У ГБУ «Ритуал», которое отвечает за порядок, охрану и чистоту кладбищ есть дополнительные услуги. Вы можете их заказать по интернету, чтобы вам привели в порядок могилу, выслали фотографии, как все это выглядит. И достаточно большое количество граждан, не только москвичи, а те, кто по тем или иным причинам не может ухаживать за могилами регулярно (кто-то, может быть, живет за рубежом или в другом городе) , они пользуются этими услугами. Услуги вы можете заказать и оплатить дистанционно. Вот, к примеру, такой выход из ситуации может быть.

Что касается участия в похоронных процессиях. Изначально со всеми родственниками проводится беседа в обязательном порядке. Мы рекомендуем как можно меньше привозить родственников. одновременно. Это можно сделать в течение всего дня. И если проходит прощание в наших ритуальных залах, тоже ограничиваем количество одновременного пребывания людей. С соблюдением социального дистанцирования. Такая практика есть. Она нормально воспринимается со стороны родственников усопших. И каких-либо жалоб не было. Все зависит от зала. К примеру, в Троекуровском зале прощания — там да, до 50 человек может разместиться. А в других залах чуть меньше. Обычно заходят, присутствуют совсем близкие люди, к примеру. А родственники запускаются в зал прощания с какой-то периодичностью, когда кто-то его покидает».