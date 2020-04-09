В Свердловской области из-за коронавируса семья с тремя детьми ушла жить в лес

Так родители хотели спасти себя и своих детей от инфекции, — сообщает областное МВД. Они взяли с собой набор продуктов и телефон и собирались периодически возвращаться в поселок за едой. Сутки им пришлось провести под открытым небом. На следующий день родственники обратились в полицию. По словам медиков, состояние детей 4, 8 и 10 лет удовлетворительное. Родителей привлекли к административной ответственности по статье о нарушении прав несовершеннолетних.