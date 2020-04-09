Начальник следствия МВД, генерал-полковник Александр Романов освобожден от должности

Соответствующий указ президента России опубликован на портале правовой информации. Ранее высокопоставленный полицейский был временно отстранен министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что это может быть связано с недавним арестом двух заместителей Романова. По версии следователей, они намеревались за вознаграждение развалить уголовное дело бизнесмена Альберта Худояна.
Самое обсуждаемое
Познер: СССР развалил Ельцин, а не Горбачев «Очень многие сожалеют о том, что больше нет Советского Союза, который все-таки был великой державой и был империей. Так же, как империей была Россия и до Советского Союза. И что именно из-за Горбачева она исчезла, развалилась. Хотя на самом деле развалил-то эту страну Ельцин, а не Горбачев, но как-то об этом забывают», — сказал Познер…
Александр Миндлин, Берлин: Я впервые почувствовал, что такое «государство» ФРГ перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму. Это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца. В чём сила государства? Может быть, всё же не в количестве ядерных боеголовок?..
Популярное за неделю
Максим Шевченко госпитализирован с двусторонней пневмонией только после того, как сам обратился в платную клинику Журналист Максим Шевченко госпитализирован с двусторонней пневмонией только после того, как сам обратился в платную клинику, где сделали компьютерную томографию. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы»