Начальник следствия МВД, генерал-полковник Александр Романов освобожден от должности

Соответствующий указ президента России опубликован на портале правовой информации. Ранее высокопоставленный полицейский был временно отстранен министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что это может быть связано с недавним арестом двух заместителей Романова. По версии следователей, они намеревались за вознаграждение развалить уголовное дело бизнесмена Альберта Худояна.