Оперативный штаб согласовал предварительный список для вывоза граждан из-за рубежа до середины апреля

По данным Росавиации, он включает рейсы как в Москву, так и в регионы. В планах – забрать россиян из Дели, Бангкока, Нью-Йорка, Рима, Стамбула и Амстердама. Как сообщает Интерфакс, программу полетов могут расширить с учетом заявок от россиян, поступающих на портал Госуслуг.

По подсчетам МИДа, возвращения на родину из-за границы ожидают более 25 тысяч граждан.