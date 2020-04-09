Суд в Лондоне признал незаконным арест недвижимости дочери и внука первого президента Казахстана

В случае с родственниками Нурсултана Назарбаева речь идет о трех особняках в английской столице. Агентство по борьбе с преступностью предположило, что дома были куплены на преступные доходы Рахата Алиева – бывшего мужа Дариги Назарбаевой и отца Нурали Алиева. Об этом сообщает ВВС. Высокий суд счел, что у правоохранителей недостаточно доказательств того, что покупка была совершена в нарушении закона о «Доходах неустановленного происхождения».
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