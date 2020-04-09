Глава Ростеха предложил регионам установить систему распознавания лиц

Как пишет газета РБК со ссылкой на соответствующее письмо Сергея Чемезова, адресованное главам российских субъектов. Она позволит обнаружить людей из списка потенциальных переносчиков вируса, искать историю их контактов с другими людьми, проверять, носят ли граждане маски, считать их количество и выявлять жителей в возрасте старше 65 лет. Как отмечается, речь идет о разработке компании NTechLab, которая связана с госкорпорацией. Ростех владеет восьмой частью ее акций.