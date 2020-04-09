Процесс по делу «Седьмой студии» возобновят в следующий понедельник

Один из фигурантов дела, продюсер Алексей Малобродский сказал Интерфаксу, что судья настаивает на проведении заседания, несмотря на режим изоляции. Последнее слушание по делу проходило три недели назад. После этого процесс отложили в связи с ограничениями в работе судов в условиях распространения коронавируса.

На понедельник назначено заседание по еще одному процессу. Мосгорсуд начнет рассматривать по существу дело американца Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже.