Глава московского штаба Навального потребовал завести уголовное дело на спикера Мосгордумы

Олег Степанов считает, что Алексей Шапошников поспособствовал распространению коронавируса. Об этом говорится в видео на youtube-канале штаба.

Заявление в СК было написано после публикации на сайте «Холод», в которой говорилось о том, что председатель городского парламента собрал депутатов на голосование по штрафам за нарушение карантина, зная, что некоторые сотрудники Мосгордумы заражены. 1 апреля Шапошников сказал, что все находящиеся в зале здоровы. Однако позже стало известно, что за день до этого Роспотребнадзор предупреждал о трех положительных тестах.