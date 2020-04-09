Следственный комитет возбудил еще три уголовных дела за фейки о коронавирусе

Как следует из сообщения ведомства, речь идет о публикациях в интернете, в которых говорится о массовом заражении военных на российских базах в Сирии и о том, что срок изоляции в Москве якобы будет продлен до года, а в городе введут пропускной режим. Есть ли подозреваемые по этим делам – не сообщается.

За распространение недостоверных сведений об эпидемии грозят различные наказания, вплоть до лишения свободы.

Ранее дела возбуждали из-за публикации о носителе вируса, которого отпустили из больницы, за сатирическое видео о конспирологических теориях вокруг инфекции и сообщении о бронетехнике, якобы стянутой к городу Волхов из-за коронавируса.