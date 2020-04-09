Премьер Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию, когда россиянам, вывозимым из-за границы, аннулируют посадочные талоны. Глава правительства призвал представителей МИД, послов и консулов обратить на это внимание. Кроме того, на совещании в Москве премьер-министр сказал, что правительство может выделить дополнительные средства тем, кто ожидает возвращения из-за рубежа.

Мишустин призвал организовать четкое информирование российских граждан по вылету. Сейчас, по данным министерства иностранных дел, вывоза из-за границы ожидают около 25,5 тысяч граждан.