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19:34, 09 апреля 2020

Глава Башкирии запретил сотрудникам медучреждений, которые борются с коронавирусом, просить помощи у населения

Радий Хабиров призвал «прекратить побираться» — его слова приводит «Интерфакс». Он сказал, что бюджет республики сформирован таким образом, чтобы обеспечить резервы необходимых медицинских средств и поэтому нужно перестать обращаться за благотворительной помощью.
Ранее глава регионального Минздрава просил жителей помочь с оборудованием для новых отделений, а также бытовыми приборами и одеждой для специалистов, которые живут в палатах или больничных общежитиях.



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