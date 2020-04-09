Глава Башкирии запретил сотрудникам медучреждений, которые борются с коронавирусом, просить помощи у населения

Радий Хабиров призвал «прекратить побираться» — его слова приводит «Интерфакс». Он сказал, что бюджет республики сформирован таким образом, чтобы обеспечить резервы необходимых медицинских средств и поэтому нужно перестать обращаться за благотворительной помощью.

Ранее глава регионального Минздрава просил жителей помочь с оборудованием для новых отделений, а также бытовыми приборами и одеждой для специалистов, которые живут в палатах или больничных общежитиях.