Выпускников школ этой весной не будут призывать в армию

Студенты, которые завершают учебу в учреждениях высшего или среднего профессионального образования от призыва освобождены не будут – об этом сказал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Его слова приводит «Интерфакс».

Из-за эпидемии Минобороны ранее отложило начало работы призывных комиссий и отправку новобранцев в войска. В военном ведомстве также пообещали отправлять всех призывников на двухнедельный карантин и проверять на коронавирус. Всего в ряды вооруженных сил должны отправиться 135 тысяч человек.