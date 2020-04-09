Власти Москвы расторгнут договор на проведение пасхальных мероприятий

Как сообщает ТАСС, это связано с ограничениями, введенными в городе в рамках борьбы с распространением эпидемии. Ранее стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.

В РПЦ эту меру назвали обоснованной. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Владимир Легойда сказал, что практика посещения кладбищ на Пасху не является церковной традицией и сложилась в советское время, поэтому отказ от посещения могил предков не является грехом.