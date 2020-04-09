Нарушителей карантина по коронавирусу в Москве с завтрашнего дня будут штрафовать за езду на автомобиле

Об этом в интервью агентству РИА Новости сказал мэр города Сергей Собянин. Он подчеркнул, что эти меры касаются исключительно тех, кто находится на официальном карантине. Это больные коронавирусом на домашнем лечении, их близкие и родственники, люди, контактировавшие с заболевшими и те, кто вернулся из заграничных поездок. Собянин сказал, что любой выход этих граждан из подъезда фиксируется, а также напомнил о возможности властей дистанционно выписывать штрафы.