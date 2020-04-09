Ангела Меркель не видит необходимости ужесточения ограничительных мер во время пандемии коронавируса в ФРГ

Рост числа новых случаев заболевания замедлился.

Перед началом католической Пасхи Меркель обратилась к гражданам ФРГ с призывом соблюдать осторожность. Дистанция и ограничение социальных контактов помогают защитить систему здравоохранения в Германии, подчеркнула канцлер. «Мы должны оставаться дисциплинированными, иначе мы разрушим то, что уже сумели достичь», – отметила консервативный политик.

Наряду с этим Меркель подчеркнула, что новейшие данные о количестве инфицированных «дают повод для осторожной надежды». Так как повышение новых случаев не зафиксировано, дальнейшие ограничения общественной жизни не требуются. Однако в долгосрочной перспективе гражданам Германия надо будет жить с пандемией, заявила канцлер. На вопрос об открытии школ Меркель ответила, что необходимо запастись терпением. Нельзя отменять принятые меры, чтобы вскоре вводить новые, заявила канцлер.

Окончательное решение будет принято после отзыва Национальной научной академии «Леопольдина» и консультаций с премьер-министрами федеральных земель после праздников на следующей неделе. В Германии также принимаются срочные меры для приобретения и производства защитных масок. Ангела Меркель подчеркнула, что для этого при министерствах здравоохранения и экономики созданы два оперативных штаба.

Евросоюз и ФРГ должны достичь в этой области «стратегической независимости», отметила канцлер.