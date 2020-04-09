В США еще 6,6 миллионов человек обратились за пособиями по безработице

Такие данные приводит американское министерство труда. Неделей ранее их было почти 7 миллионов, до этого – еще более 3 миллионов. Таким образом, меньше чем за месяц, число безработных возросло почти до 17 миллионов человек. По прогнозам экономистов, этот показатель в ближайшее время вырастет еще больше.

Уровень безработицы в США с конца марта бьет антирекорды. Пособие получают уже больше людей, чем на пике финансового кризиса 2009 года.