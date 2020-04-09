Участники переговоров в рамках ОПЕК+ близки к соглашению о снижении добычи, пишут СМИ

На новостях об этом растет цена на нефть.

В ОПЕК+ обсуждают соглашения о снижении добычи нефти как минимум на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня первого квартала. Об пишут агентство Рейтер и газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, в расширенном составе альянса также рассчитывают, что другие крупные нефтедобывающие страны, не входящие в него, также суммарно снизят добычу еще на 10 миллионов баррелей. Этот уровень планируется удерживать в течении двух месяцев, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что России и Саудовской Аравии удалось сгладить основные разногласия в своих позициях и договориться о сокращении на 4 и 2 миллиона баррелей соответственно. В прошлый раз в начале марта Москва и Эр-Рияд не смогли договориться об условиях продления соглашения ОПЕК+. Россия отказалась от дополнительного снижения добычи ради компенсации спада спроса на рынке из-за коронавируса. В результате цена на нефть обвалилась в два раза.

Как сообщает министр энергетики России Александр Новак, в сегодняшней конференции также принимают участие страны, не участвовавших в сделке – среди них Норвегия и Канада