В Пятигорске задержали мужчину, взявшего свою семью в заложники

По данным губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, дети и женщина спасены, никто не пострадал. Об этом он написал на странице в Инстаграме. Ранее Интерфакс сообщал, что мужчина, по предварительным данным, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, закрылся в квартире со своими родными и требовал крупную сумму денег.