Минфин, Минтруд, Минпромторг и другие ведомства сегодня представят меры по дополнительной поддержке бизнеса

Соответствующее поручение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, — сообщает ТАСС. Кроме того, должен быть внесен законопроект о страховых гарантиях медикам, работающих с пациентами с коронавирусом и подготовлен комплекс дополнительных действий по повышению устойчивости экономики. Кабмину даны и другие поручения, связанные с указаниями президента, о которых он сказал накануне.