Сегодня продолжатся переговоры на уровне министров финансов стран Евросоюза о пакете кризисной помощи

В ходе видеоконференции накануне вечером не было достигнуто договоренности о модусе программы поддержки стран ЕС во время и после пандемии коронавируса. Однако министры были близки к компромиссу. Поэтому принятие решения было перенесено на следующий день.

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц высказался оптимистично насчет скорой договоренности. Три предложения были предметом обсуждения: ссуды из Европейского стабилизационного механизма, кредиты Европейского инвестиционного банка для предприятий и инструмент по возмещению заработной платы трудящимся.

По предварительным данным, планируется высвободить под кредиты и платежи 500 миллиардов евро для предотвращения последствий ожидаемого экономического кризиса. Договоренность существует также насчет фонда по восстановлению на период после пандемии. В ближайшие месяцы планируется разработать необходимые критерии.

Основным пунктом преткновения ранее были общие европейские займы, которых требовали большинство стран ЕС, в том числе Франция, Италия и Испания.

Германия, Австрия, Нидерланды и Финляндия отвергали эту идею общей задолженности без гарантии соблюдений жесткой бюджетной дисциплины.