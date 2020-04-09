Роспотребнадзор: В России проведено более миллиона тестов на коронавирус

В России проведено более миллиона тестов на коронавирус, сообщает Роспотребнадзор. Под наблюдением медиков остаются более 170-ти тысяч человек. Число инфицированных в нашей стране приближается к 9-ти тысячам. Жертвами коронавируса стали 63 человека.