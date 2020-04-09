Анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в адрес почти 30 объектов здравоохранения в Москве накануне. По данным источника Интерфакса, эвакуация проводилась только в детском медицинском центре и одном из ведомственных госпиталей. На улицу пришлось вывести более 350-ти человек. Во всех случаях угроза не подтвердилась.