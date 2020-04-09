Нарушения ранее выявили власти в работе дома престарелых, который вчера горел на западе Москвы

При пожаре погибли 4 и пострадали 16 человек.

Дом престарелых «Третий возраст» работает больше семи лет. Это трёхэтажный коттедж, приспособленный для ухода за стариками и инвалидами, многие из которых прикованы к постели, пишет Коммерсант. Частный пансионат, открытый в бывшей деревне Мякинино в районе Кунцево Роспотребнадзор проверял полгода назад и нашёл нарушения. Отмечалось, что в здании нет приёмно-карантинного отделения с изолятором, выявили недочёты и в работе прачечной, пишет интернет-издание МБХ Медиа со ссылкой на информацию базы СПАРК-Интерфакс. Оттуда же следует, что один из совладельцев дома престарелых бывший глава РУСАДА и экс-министр здравоохранения Татарстана Рамил Хабриев. Пожар произошел вчера вечером в котельной, расположенной в подвале. Вице-мэр Москвы Петр Бирюков сообщил о хлопке. Больше полусотни пожилых людей были эвакуированы, рапортовали позже в МЧС. В больнице остаются 15 пострадавших, все в тяжелом состоянии, четыре человека на искусственной вентиляции легких, сообщает Интерфакс. Есть погибшие. Очевидцы рассказали телеканалу РЕН о панике при пожаре. Возбудили уголовное дело, за тем как его расследуют, лично следит прокурор Москвы Денис Попов.

Услуги дома престарелых, в котором произошёл пожар, были далеко не дешёвыми — день пребывания там стоил от тысячи шестисот рублей, отмечают Коммерсант и Baza.