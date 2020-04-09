Z Архив новостей новости
5 3 6 287
Эксклюзив Эха 08:30, 09 апреля 2020

Фондовые индексы в США поднялись более чем на 3% после того, как Сандерс объявил о выходе из президентской гонки

Фондовые индексы в США поднялись более чем на 3% после того, как сенатор Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Сможет ли оставшийся кандидат от демократов Джо Байден противостоять Дональду Трампу, пока неизвестно. Борьба с коронавирусом добавляет американскому президенту политические очки, — сказал в беседе с Алексеем Соломиным главный редактор сайта Карнеги.ру Александр Баунов.

По словам Баунова, лидеры многих стран, в том числе Китая и Индии, укрепили свои позиции благодаря борьбе с пандемией.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Общий космос Пока весь мир борется с коронавирусом на Земле, Трамп своим указом пытается захватить космос. Это не шутка. Во вчерашнем указе Трампа утверждается, что и Луна, и другие небесные тела не являются всеобщим достоянием человечества…

5 139 6 12005 07.04
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер: СССР развалил Ельцин, а не Горбачев «Очень многие сожалеют о том, что больше нет Советского Союза, который все-таки был великой державой и был империей. Так же, как империей была Россия и до Советского Союза. И что именно из-за Горбачева она исчезла, развалилась. Хотя на самом деле развалил-то эту страну Ельцин, а не Горбачев, но как-то об этом забывают», — сказал Познер…

5 188 6 16517 06.04
Блоги

Алексей Соловьев бухгалтер-экономист

Медицина в провинциальной Германии. Начало На нескольких примерах я расскажу о том, как функционирует немецкая медицина в малых и средних городах, а также сельской местности. К сожалению, все случаи реальны и произошли с реальными людьми, место и время действия Германия XXI век…

5 142 6 17401 06.04
Блоги

+ #дайДудя. Алексей Нарышкин #дайДудя. Алексей Нарышкин Журналист «Эха Москвы» отвечает на ваши вопросы…

5 51 6 7433 08.04
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Медведев: Стоит вернуться к событию десятилетней давности «Перезагрузка» наших отношений, на которую возлагалось столько надежд, обернулась их тотальной «перегрузкой». Причем исключительно по воле американских партнеров…

5 54 6 9173 08.04
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Раздавайте маски, а не георгиевские ленточки! Потому что в любой ситуации «кремлевские» в первую очередь думают о том, что можно на этом получить в свой карман. Или в карман друзей и знакомых. «Лучших людей города»...

5 173 6 30296 06.04
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

К солдатским мамам Думаю, что вы видели ужасные кадры, где, на плацу стоят пятнадцать тысяч солдатиков, среди которых и ваши дети, они стоят без масок, плечом к плечу, и ждут, когда им скажут шагать во славу человека, который будет стоять на трибуне…

5 193 6 34509 07.04
Блоги

+ Вступительное слово Владимира Путина перед совещанием с губернаторами Вступительное слово Владимира Путина перед совещанием с губернаторами Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем…

5 280 6 51882 08.04
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Мельников публицист

Просыпайтесь Власти России и лично Путин бросили за границами нашей страны более 30 тысяч россиян, желающих вернуться домой. Это – преступное решение…

5 114 6 23599 04.04
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Коронавирус убил демократию У этих цивилизованных людей высшего мирового общества вдруг оказалось такое стадное чувство, нам и не снилось. Оказалось, они готовы драться в очередях за последним хамоном, последним рулоном туалетной бумаги…

5 127 6 26321 02.04
Блоги

Алексей Соломин зам главного редактора «Эха Москвы»

Расскажу немного внутренней кухни История-то на самом деле глобальнее, это поколенческий конфликт. Не возрастной, это не эйджизм, ни в коем случае. Это старшее поколение, которое говорит нам — вы еще никто и звать вас никак, вы сидите, помалкивайте и не приписывайте нам свой идиотизм…

5 316 6 66516 03.04
Блоги

Александр Миндлин, Берлин: Я впервые почувствовал, что такое «государство» ФРГ перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму. Это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца. В чём сила государства? Может быть, всё же не в количестве ядерных боеголовок?..

5 687 6 147331 03.04
Блоги

+ Россия продала США медицинскую технику, выпущенную подсанкционной компанией Россия продала США медицинскую технику, выпущенную подсанкционной компанией ИВЛ «Авента М» производит Уральский приборостроительный завод, входящий в КРЭТ. США ввели ограничительные меры в отношении КРЭТ в 2014 году после крымских событий…

5 85 6 17978 03.04
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы никогда не говорили о закрытии границ Еще раз об ограничениях…

5 30 6 6711 06.04
Блоги

+ Обращение Владимира Путина к гражданам России Обращение Владимира Путина к гражданам России Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну – с сохранением за работниками их заработной платы…

5 324 6 74481 02.04
8читать ;смотреть
Блоги

+ Врачи взбунтовались в Покровской больнице в Петербурге: нет средств защиты, кислорода и препаратов Врачи взбунтовались в Покровской больнице в Петербурге: нет средств защиты, кислорода и препаратов По их словам, для лечения вирусной пневмонии нужен кислород. Но в палаты Покровской больницы он не проведен…

5 137 6 32076 03.04
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Максим Шевченко госпитализирован с двусторонней пневмонией только после того, как сам обратился в платную клинику Журналист Максим Шевченко госпитализирован с двусторонней пневмонией только после того, как сам обратился в платную клинику, где сделали компьютерную томографию. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы»

5 27 6 52445
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

20 лет нам объясняли, что у нас такая большая страна, что у нее должен быть один единственный лидер, что он супер-пупер, без него нельзя. И вдруг в критический момент — «ну, пусть решают губернаторы»...

5 91 6 125091 04.04
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3243555
«Судебные процессы королев»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 9 6 6710 05.04
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Путин сказал: выживайте, как хотите За пять минут выступления президента не прозвучало НИ СЛОВА о том, что гражданам дадут какую-то материальную помощь…

5 175 6 476324 02.04
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Момент истины для Путина Момент истины для Путина Президент сейчас может ясно показать, на чьей он стороне: российской нации или ее паразитической элиты…

5 72 6 239560 03.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8437621
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4439963

Сегодня в эфире