Нефть продолжает дорожать в ожидании масштабной сделки ОПЕК+. Фьючерсы на марку Brent растут в Лондоне на 1% — сейчас баррель стоит более 33-х долларов. Россия заявила, что готова участвовать в сделке по сокращению нефтедобычи.