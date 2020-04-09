Большой театр теряет около 9-ти миллионов рублей в день из-за простоя, — рассказал «Коммерсанту» генеральный директор Владимир Урин. Он не исключает, что из-за коронавируса в будущем упадет стоимость билетов на спектакли, так как люди не смогут покупать их по старой цене.