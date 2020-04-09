Страховой рынок из-за пандемии может обвалиться к уровню пятилетней давности. Об этом пишет РБК, ссылаясь на участников отрасли. Даже при позитивном сценарии эксперты не находят причин для роста. Самым стабильным сегментом будет ОСАГО.