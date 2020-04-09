После пожара в доме престарелых на западе Москвы госпитализированы 16 человек. По данным источника Интерфакса, четыре постояльца погибли. По предварительным данным, в подвале загорелся электрокабель. Огонь перекинулся на первый этаж. Возникло сильное задымление. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.