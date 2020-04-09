Первое заседание по существу по делу историка Олега Соколова состоится сегодня в Петербурге

Однако защита ученого предполагает, что заседание отложат.

Историк Олег Соколов сидит сейчас в изоляторе «Кресты» в карантине. Недавно подследственного этапировали из Москвы. Там он проходил психолого-психиатрическую экспертизу. Она признала его вменяемым. Защита Олега Соколова смогла с ним повидаться, но, как рассказал «Эху Москвы в Петербурге» адвокат историка Александр Почуев, заседание, скорее всего, перенесут на май. Это связано с тем, что подсудимого невозможно доставить из-за карантина по коронавирусу. В то, что в данном случае суд станет использовать видеосвязь, адвокат, исходя из своего опыта, не верит,. По версии следствия, Олег Соколов в прошлом году в Петербурге из ревности убил и расчленил свою аспирантку. Ученый признал вину.

Ранее суд продлил меру пресечения Олегу Соколову до сентября этого года.